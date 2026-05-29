Aeropuerto de Mérida: ¿habrá restricciones de vuelos por alerta de ébola rumbo al Mundial 2026?

La reciente restricción temporal anunciada por Viva Aerobús para pasajeros internacionales relacionados con zonas afectadas por el brote de ébola en África no tendría un impacto significativo en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida, aunque sí forma parte de las medidas preventivas que México comenzó a reforzar rumbo al Mundial 2026.

La aerolínea informó que durante 60 días naturales, del 28 de mayo al 26 de julio, restringirá el abordaje de pasajeros extranjeros sin residencia mexicana que hayan visitado en los últimos 21 días Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, países vinculados al actual brote epidemiológico de ébola.

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En el caso de Mérida, se considera que la afectación directa sería mínima debido a que el aeropuerto yucateco mantiene principalmente operaciones nacionales y conexiones internacionales limitadas, sin rutas directas hacia África o escalas frecuentes provenientes de las regiones bajo vigilancia sanitaria.

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Sin embargo, las disposiciones sí podrían traducirse en mayores controles migratorios y sanitarios para pasajeros internacionales que arriben al país mediante conexiones desde otras ciudades, principalmente en aeropuertos con mayor flujo turístico y mundialista como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Habrá filtros sanitarios

Las autoridades federales adelantaron que México implementará filtros sanitarios y revisión documental en aeropuertos internacionales como parte de las medidas preventivas ante el Mundial de Futbol 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante una conferencia presidencial, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que el riesgo de contagio para México es considerado “muy bajo”, aunque insistió en la necesidad de mantener protocolos de vigilancia epidemiológica en terminales aéreas.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la mañanera del pueblo que en México no se han registrado casos de ébola y que el riesgo para el país es muy bajo. 🩺



Detalló que el brote se concentra en la República Democrática del Congo, Uganda y zonas bajo… pic.twitter.com/1QdCvAq3gs — SALUD México (@SSalud_mx) May 26, 2026

El contexto internacional elevó la preocupación sanitaria luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara emergencia internacional por el incremento de contagios sospechosos y fallecimientos asociados al ébola en África central, particularmente en República Democrática del Congo.

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La atención también se centra en la llegada de visitantes internacionales durante la Copa Mundial de 2026, especialmente tras confirmarse la participación de República Democrática del Congo en el torneo, con partidos programados en Guadalajara.

Pese a ello, autoridades sanitarias aclararon que las restricciones y recomendaciones de viaje no están dirigidas contra ciudadanos africanos en general, sino específicamente hacia personas que hayan estado recientemente en zonas activas del brote epidemiológico.