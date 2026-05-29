Sheinbaum Pardo renueva el PACIC para contener precios de la canasta básica: tendrá costo máximo de 910 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó este viernes 29 de mayo el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) junto con productores, cadenas de autoservicio y representantes del sector empresarial, con el objetivo de mantener precios accesibles en productos básicos para las familias mexicanas.

Durante el acto realizado en el Patio Central de Palacio Nacional, la mandataria federal reconoció el esfuerzo voluntario de la iniciativa privada para sostener el acuerdo y permitir que los hogares puedan adquirir productos de la canasta básica a un precio estable.

Sheinbaum señaló que el PACIC forma parte de una estrategia para evitar que el contexto internacional afecte de manera directa el bolsillo de las familias, especialmente ante presiones globales como el aumento en los precios de combustibles, la guerra en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Sheinbaum destaca acuerdo con productores y autoservicios

La presidenta afirmó que el acuerdo muestra la importancia de construir coincidencias entre el gobierno y el sector privado, aun cuando existan diferencias en otros temas.

Sheinbaum sostuvo que, frente a un escenario internacional complicado, el Gobierno de México decidió actuar para evitar una escalada mayor en los precios. Recordó que ya existía el antecedente del PACIC y que su administración también alcanzó un acuerdo con el sector gasolinero para mantener la gasolina Magna por debajo de 24 pesos por litro.

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La mandataria advirtió que, sin este tipo de medidas, la inflación habría podido ubicarse en niveles de 10 o 12 por ciento, lo que afectaría con mayor fuerza a las familias de menores ingresos.

Canasta básica del PACIC tendrá precio máximo de 910 pesos

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que el acuerdo mantiene el precio máximo de la canasta básica de 24 productos en 910 pesos.

El funcionario destacó que este monto representa una reducción de 12.4 por ciento respecto a niveles previos y forma parte de la estrategia considerada en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México.

Amador Zamora señaló que combatir la inflación no solo implica controlar precios, sino también respaldar al sector productivo con mejores servicios, tarifas, seguridad, facilidades para hacer negocios y acceso a insumos que complementen la oferta nacional.

Hacienda destaca impacto del PACIC en hogares vulnerables

El titular de Hacienda afirmó que la renovación del PACIC es una señal positiva para la estabilidad económica del país, ya que brinda confianza y certidumbre a consumidores y empresas.

También agradeció la participación de las compañías involucradas y reconoció su voluntad para sostener un acuerdo que busca proteger el poder adquisitivo de los hogares, particularmente de aquellos que destinan una mayor parte de sus ingresos a la alimentación.

De acuerdo con Hacienda, el PACIC contribuye al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y permite contener los efectos más nocivos de la inflación en la vida diaria de las familias.

Empresarios respaldan renovación del acuerdo contra la inflación

Representantes del sector empresarial también participaron en la renovación del paquete.

Jesús Vizcarra Calderón, presidente de Grupo SuKarne, afirmó que el acuerdo debe traducirse en beneficios verificables para las familias y destacó que las empresas participantes responden con capacidad operativa y responsabilidad frente al país.

Por su parte, Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, agradeció las mesas de trabajo con el gobierno y señaló que las cadenas participantes asumirán el compromiso de señalizar los productos incluidos en el PACIC.

Paquete contra la Inflación y la Carestía. Palacio Nacional https://t.co/x6mD1LZeFj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

CCE destaca acuerdo voluntario entre gobierno e iniciativa privada

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, calificó el PACIC como un acuerdo voluntario relevante entre el gobierno y la iniciativa privada.

Señaló que este esquema ha despertado interés internacional por sus resultados y sostuvo que el diálogo entre sectores permite alcanzar beneficios concretos para la población.

Medina Mora afirmó que la reactivación de la inversión y el apoyo a las familias de menores ingresos deben mantenerse como prioridades, por lo que el PACIC representa una herramienta para proteger a quienes enfrentan mayor presión por el costo de los alimentos.

Con esta renovación, el Gobierno federal busca mantener bajo control el precio de productos esenciales durante los próximos meses y reforzar la estrategia contra la carestía en un contexto económico internacional marcado por la volatilidad.

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