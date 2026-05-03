Trabajadores de la construcción en Campeche conmemoran el Día de la Santa Cruz en medio de una crisis por la falta de obras

Entre andamios, cemento y esperanza, más de 19 mil alarifes celebrarán el “Día de la Santa Cruz”, patrona de los albañiles, una fecha en la que los trabajadores conmemoran su labor al “dar vida” a las viviendas y proyectos de las familias.

En el proceso, enfrentan no solo el peso de la obra y las altas temperaturas de los últimos días, sino también un entorno económico incierto para el sector. Así, mientras las cruces se elevan entre varillas y concreto, también lo hace una nueva mentalidad: aprender, diversificarse y resistir, porque en Campeche, el oficio de construir ya no solo se mide en metros cuadrados levantados, sino en la capacidad de adaptarse a un futuro que exige algo más que fuerza.

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Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirma que tan solo en el sector de la construcción que hay en el Estado, están identificadas 19 mil 236 personas que forman parte del sector formal. Como parte de los festejos del tres de mayo, se prepara una cruz de madera adornada con flores o con papel china, que los albañiles llevan a bendecir y posteriormente colocan en lo alto de edificios o casas en construcción. Esta tradición se remonta a la época colonial, con la formación de los gremios.

Por su parte, el Sindicato de la Industria de la Construcción en Campeche que aglutina a poco más de 900 personas, desde ayudantes hasta los llamados “maestros”, cada tres de mayo colocan su cruz adornada en lo alto de las edificaciones como símbolo de protección y fe. El presidente del organismo, Marco Sánchez, destacó que los agremiados han aceptado capacitarse en temas como electricidad, refrigeración y otros oficios, que combinados con la albañilería representan mayores ingresos de entre 600 y mil pesos adicionales a la semana.

Santa Cruz: símbolo de protección en la construcción / David Vázquez

Marco Sánchez, también integrante de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) Campeche, señaló que la migración de los alarifes campechanos continúa, ya que muchos optan por trabajar en Yucatán ante la fuerte demanda y mayores oportunidades laborales. Recordó que ahí los pagos son mejores: de 5 mil a 5 mil 500 pesos semanales para el oficial.

En contraste, en Campeche un “maestro” percibe entre 4 mil y 4 mil 500 pesos semanales, mientras que un ayudante gana alrededor de 3 mil pesos. Sin celebración chenera Durante un recorrido por Hopelchén, los alarifes cheneros señalaron que en esta ocasión no colocarán la Santa Cruz en sus obras, ya que descansan, y explicaron que la Santa Cruz es su patrona, la cual aseguran que los protege de accidentes en sus sitios de trabajo.

El albañil Víctor Henry Brito Tuyub, conocido como “Ito”, comentó que los domingos son días de descanso y, al caer en esa fecha el Día de la Santa Cruz, no habrá festejo ni colocarán la cruz en su construcción. Por su parte, los albañiles Miguel Cauich y Santiago May coincidieron en que, al ser domingo, no realizarán festejo ni colocarán la imagen de la Santa Cruz en sus obras.