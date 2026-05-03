Campeche lidera la caída económica nacional en 2025

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), a finales de 2025 el Estado de Campeche registró la mayor reducción porcentual anual a nivel nacional en su actividad económica con el -10.6 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2024, donde el descenso más significativo se registró en el sector secundario con una caída del -12.9 por ciento, lo cual indica que la entidad es la menos apta del país para laborar en áreas industriales como la minería, la construcción o la manufactura.

A pesar de que Campeche es considerado como uno de los Estados del país con mayor enfoque en la Agricultura, Pesca y Ganadería, pertenecientes al sector económico primario, existen otras áreas que actualmente se encuentran desatendidas o con baja explotación, como la minería, la construcción o la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, que forman parte del sector económico secundario.

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Basado en los datos del ITAEE, Campeche registra la peor reducción anual en su Actividad Económica, calculada respecto a criterios metodológicos y datos fuente del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral y por Entidad Federativa (PIBE), donde el sector secundario fue el más afectado.

La variación porcentual entre el tercer y cuarto trimestre de 2025 fue de 0.7 por ciento, mientras que comparada con el cuarto trimestre de 2024 fue de -10.6 por ciento, dejando a la entidad con la mayor reducción nacional y una contribución de -0.19.

En el sector primario, Campeche tuvo un -3.6 por ciento con una contribución de -0.03; en el sector secundario, la variación fue de -12.9 por ciento con una contribución nacional de -0.56; y en el sector terciario, la variación fue de -3.0 por ciento con una contribución de -0.02, que incluye comercios, servicios financieros, profesionales, científicos y técnicos, educativos, de salud, asistencia social, esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estima que en Campeche alrededor de 29 mil personas se dedican a la construcción, principalmente albañiles, mamposteros y trabajadores de apoyo; mientras que en la minería, sin contar la extracción de minerales, la actividad se concentra en áreas administrativas, descuidando la productividad.