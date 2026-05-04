¿América será eliminado de la Liguilla 2026 por alineación indebida? Esto dicen el reglamento y los Pumas

Si el partido ya nos había dejado un buen sabor de boca, por los golazos, la polémica y el buen espectáculo de fútbol que las Águilas del América ofrecieron junto a los Pumas de la UNAM al empatar 3-3 en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, lo que sigue podría estar mejor.

Y es que las Águilas estarían al borde de la eliminación, desde el escritorio, por una supuesta alineación indebida, y luego de que los de la UNAM aseguraron que presentarán la queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX. En caso de que que las autoridades confirmen que se cometió la falta, el reglamento es claro y sería causante de la eliminación del América.

¿Qué pasó en el América-Pumas y por qué habría alineación indebida?

Al minuto 62, Sebastián Cáceres era atendido por los médicos dentro del campo por un choque de cabeza con Álvaro Angulo, hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo el golpe fue más severo de normal y el americanista tendría que ser sustituido por protocolo y conmoción.

En ese mismo momento el América ya preparaba tres cambios y previamente había hecho uno por la lesión de Cristian Borja. Miguel Vázquez entraría por Thiago Espinosa, pero justo en ese momento Victor Gomez, asistente de André Jardine, se percató que Cáceres tendría que salir por conmoción cerebral y justo cuando el “Shocker” salía del campo éste lo regresó para que el cambio fuera por el uruguayo.

Estas acciones quedaron evidenciadas durante la transmisión en vivo del partido y replicadas cientos de veces en redes sociales. Todos denunciaban el descuido americanista. Y estas pruebas que parecerían irrefutables también son parte de los recursos que usará Pumas como pruebas de la alineación indebida. Falta conocer la postura de los silbantes, comandados por Luis Enrique Santander.

🚨🚨🚨ESCANDALOSO lo de

el auxiliar de JARDINE, Paulo Víctor, empujando al SHOCKER VÁZQUEZ para meterlo, de nuevo, a la cancha, después de que YA se había realizado el cambio.

Reglamentariamente es ALINEACIÓN INDEBIDA.

YA SE HIZO EL CAMBIO.

No hay vuelta atrás, a conveniencia.… pic.twitter.com/JebeT4l0qc — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 4, 2026

Cáceres salió del campo para irse directo al hospital a realizarse pruebas médicas, mientras que Miguel Vázquez terminó por jugar todo el partido, aunque en la pizarra arbitral él era del cambio y el resto ya lo sabemos.

¿América puede ser eliminado de la Liguilla por alineación indebida? Esto dice el reglamento

El artículo 52 del Reglamento de Sanciones de la Liga MX es claro, y sí, el Club América podría ser eliminado de la liguilla. Además de pagar una multa de mil UMA’s, unos 117 mil pesos, al cambio de hoy. Siempre y cuando la Comisión Disciplinaria encuentre lis argumentos para sancionar.

"En caso de que un club incurra en una alineación indebida durante la fase final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase”.

El prtido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX esta programado para jugarse el próximo domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas; el empate le da a Pumas el boleto a las semifinales por ser el líder del certamen, mientras que el América necesita ganar por cualquier marcador para avanzar. En las próximas horas veremos qué pasa y si se juega o no el juego definitorio.

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