Cortocircuito provoca fuerte incendio en vivienda de la colonia Fovi en Campeche

Un incendio registrado dentro de una casa habitación sobre la calle Fernando Montes de Oca de la colonia Fovi generó una intensa movilización por parte de diversas autoridades, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Protección Civil y Policía Estatal.

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Presuntamente, el origen del fuego se dio por un cortocircuito dentro de la vivienda, el cual ocasionó una chispa que se expandió a gran escala, alertando tanto a los residentes del lugar como a vecinos.

Inmediatamente, los afectados dieron aviso a las autoridades, mismas que llegaron al poco tiempo para controlar el siniestro, acordonando el área para evitar incidentes con terceras personas y logrando la contención de las llamas de manera correcta.

Familia y su perro lograron salir ilesos del incendio. / Lucio Blanco

Finalmente, el saldo del incidente se resumió solamente a daños materiales, dado que tanto los habitantes de la casa, como el perrito de la familia, lograron ser auxiliados de manera oportuna sin resultar con lesiones o afectaciones a su integridad.

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JGH