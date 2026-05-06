Presunto motín en Cereso de Ciudad del Carmen moviliza a Guardia Nacional, Ejército y policías

La mañana de este miércoles se registró una fuerte movilización de corporaciones policiacas y autoridades de los tres órdenes de gobierno en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad del Carmen, tras el reporte de un presunto motín protagonizado por internos al interior del penal.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, más de un centenar de reos presuntamente se amotinaron para exigir mejores condiciones durante las próximas celebraciones del Día de las Madres, principalmente permitir la convivencia con sus familiares el próximo 10 de mayo, así como el ingreso de visitantes durante las jornadas de visita.

Familiares de algunos internos señalaron que dentro del penal existen diversas irregularidades que, aseguran, han generado inconformidad entre la población penitenciaria, situación que habría detonado la tensión durante esta mañana.

Guardia Nacional y policías desplegaron vigilancia en el penal. / Israel Lozano

Durante aproximadamente una hora, al interior del Cereso se escucharon gritos, golpes y diversos disturbios, lo que provocó alarma entre familiares y vecinos de la zona. Ante el reporte, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad implementaron un fuerte dispositivo de vigilancia en el exterior del centro penitenciario para evitar que la situación se saliera de control.

Aunque por varios minutos se vivieron momentos de incertidumbre, posteriormente la situación volvió a la calma. De manera extraoficial se indicó que el director del penal habría dialogado con los internos y accedido a algunas de sus peticiones, logrando tranquilizar el ambiente y evitar que el conflicto escalara.

Presunto motín habría sido protagonizado por más de 100 internos. / Israel Lozano

Una vez controlada la situación, las unidades de seguridad comenzaron a retirarse paulatinamente del lugar. Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni se reportan personas lesionadas derivado de estos hechos.

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JGH