Qué regalar a mamá este 10 de mayo: todo lo que puedes encontrar en el Mercado Principal de Campeche

Con el Día de las Madres a la vuelta de la esquina este domingo 10 de mayo de 2026, el Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda se convierte en el corazón de las compras para consentir a mamá. Ubicado en el Circuito Baluartes, en pleno centro de la ciudad, este tradicional espacio ofrece una amplia variedad de regalos frescos, coloridos y accesibles, perfectos para expresar cariño con toque local.

Noticia Destacada Vecinos de Ciudad del Carmen bloquean calles por falta de luz y calor extremo

Los arreglos florales siguen siendo los protagonistas indiscutibles. Los pasillos se llenan de colores y aromas con ramos de rosas, girasoles, lirios, orquídeas y combinaciones creativas, tanto naturales como eternas. Familias enteras recorren los puestos buscando el detalle perfecto que transmita gratitud y amor.

Pero la oferta va mucho más allá de las flores. En el mercado principal encuentras:

Perfumes de diversas fragancias, presentaciones listas para regalo y opciones para todos los gustos.

de diversas fragancias, presentaciones listas para regalo y opciones para todos los gustos. Ropa cómoda y especial: blusas, batas, prendas bordadas, piezas típicas campechanas y accesorios de moda.

y especial: blusas, batas, prendas bordadas, piezas típicas campechanas y accesorios de moda. Accesorios y joyería delicada.

delicada. Chocolates, dulces y souvenirs personalizados.

personalizados. Detalles artesanales y productos locales que dan un toque único al regalo.

Los locatarios reportan un repunte en las ventas estos días, con un ambiente vibrante donde se mezclan los aromas de las flores frescas, el bullicio de los compradores y la calidez campechana de siempre. Los comerciantes han preparado una gran variedad de opciones para todos los presupuestos, invitando a las familias a apoyar la economía local.

El Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda abre desde muy temprano hasta entrada la noche, ideal para quienes buscan después del trabajo o en estos últimos días antes del festejo. Es un lugar donde tradición, frescura y buenos precios se combinan para hacer de cada regalo algo especial.

Si aún no has decidido qué llevarle a mamá, una visita al Principal es la mejor opción: un ramo con olor a flores, un perfume que la haga sentir única, una prenda cómoda o un detalle hecho con cariño campechano. ¡Consiente a quien más te quiere y vive la tradición en el corazón comercial de Campeche!

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ