Vecinos de Ciudad del Carmen bloquean calles por falta de luz y calor extremo

Vecinos de las colonias Playón y Primero de Mayo realizaron un bloqueo sobre la calle 37 en el cruce con 64, sobre el límite de ambas unidades habitacionales, debido a que llevan más de 24 horas sin luz y, pese a que ya reportaron la situación en múltiples ocasiones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les ha brindado ni respuesta ni solución.

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De acuerdo con los testimonios de los residentes de las mencionadas colonias de Ciudad del Carmen, ha pasado más de un día desde que se quedaron sin electricidad, situación que, con las altas temperaturas, afirman que les genera diversas afectaciones tanto en salud como en sus rutinas.

Entre la mayoría de las quejas, los furiosos ciudadanos afirman que la CFE no ha ofrecido respuesta a pesar de haber reportado la falta de energía eléctrica desde varios domicilios. El hecho de que ya ha transcurrido más de un día sin que se haya restablecido el servicio los llevó a tomar medidas extremas para ser escuchados por las autoridades competentes para que les brinden una solución.

Asimismo, mencionaron que con el calor actual, su salud se está viendo comprometida y sus alimentos se están descomponiendo, por lo que ni siquiera pudieron sobrellevar la noche con tranquilidad. “Es una injusticia, porque todos pagamos la luz; son bien buenos para cobrar, pero cuando uno les reporta que hay un problema se hacen mensos”, comentaron algunas ciudadanas.

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JGH