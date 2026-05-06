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Campeche / Sucesos

Camioneta de la CFE se estrella contra poste en Lerma, Campeche

Una camioneta de la CFE chocó contra un poste de concreto en Lerma presuntamente por exceso de velocidad; no hubo personas lesionadas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de may de 2026

1 min

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No se reportaron personas lesionadas.
No se reportaron personas lesionadas. / Especial

Una camioneta propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual era conducida a exceso de velocidad en las calles del poblado de Lerma, terminó proyectándose contra un poste de concreto, el cual ladeó. Dicho percance, pese a tener daños de regular cuantía, no dejó heridos.

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El hecho ocurrió cuando empleados de la paraestatal circulaban a exceso de velocidad en la camioneta oficial Dodge tipo Ram, sobre la calle Espíritu Santo de la colonia Las Brisas, donde el guiador perdió el control y se proyectó contra un poste de concreto propiedad de la misma CFE.

Por la fuerza del golpe, el costado derecho delantero quedó destruido y la pesada estructura ladeada; pese a ello, no hubo registro de algún herido. Inmediatamente los empleados abanderaron la zona, mientras vecinos optaron por dar parte al número de emergencias.

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JGH

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