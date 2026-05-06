CFE anuncia corte de luz este 6 de mayo: Te decimos las colonias y horario del apagón programado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este miércoles 6 de mayo de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en una zona de Ciudad Obregón, Sonora, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.

El suministro de luz es indispensable para actividades cotidianas en hogares, comercios y centros de trabajo, por lo que conocer con anticipación este tipo de interrupciones permite a los usuarios tomar previsiones y reducir afectaciones durante el tiempo que duren las labores técnicas.

¿Dónde habrá corte de luz de la CFE este 6 de mayo?

De acuerdo con la información difundida, el corte programado se llevará a cabo en el municipio de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Una de las zonas que tendrá afectaciones será la colonia Las Misiones, donde el servicio será suspendido de manera temporal.

La interrupción está prevista en un horario de 09:00 de la mañana a 13:00 de la tarde, por lo que habitantes y negocios de la zona deberán considerar que el servicio podría no estar disponible durante varias horas.

La CFE recomendó a la población tomar medidas preventivas mientras se realizan las maniobras correspondientes. Aunque se trata de un corte programado, el restablecimiento del servicio puede depender del avance de los trabajos en campo.

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¿Por qué la CFE realiza cortes programados de energía?

Los cortes programados forman parte de las acciones de mantenimiento que la CFE realiza en la red eléctrica nacional.

Estas labores pueden incluir revisión de líneas, modernización de equipos, reparación de transformadores y ajustes en infraestructura afectada por desgaste o condiciones climáticas.

Este tipo de trabajos buscan prevenir fallas mayores o apagones imprevistos que podrían afectar a más usuarios y prolongarse por más tiempo. En zonas con altas temperaturas, lluvias intensas o mayor demanda eléctrica, las revisiones técnicas resultan importantes para mantener la estabilidad del servicio.

¿Qué hacer antes de un corte de luz programado?

Ante una suspensión temporal del servicio, se recomienda desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese la energía. También conviene cargar celulares, computadoras y baterías externas, así como prever actividades que dependan de internet, refrigeración o equipos eléctricos.

En el caso de negocios, especialmente aquellos que manejan alimentos, refrigeradores o sistemas de cobro electrónico, anticipar el corte puede ayudar a reorganizar operaciones y evitar pérdidas.

Si ocurre una falla no programada o el servicio no se restablece después del horario previsto, los usuarios pueden reportarlo a la línea 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

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