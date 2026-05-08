Hallan cráneo humano debajo del Puente de los Perros en Campeche; investigan si sería de un menor

Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche localizaron restos óseos, entre ellos un cráneo, mientras realizaban labores de limpieza y desazolve debajo del conocido Puente de los Perros, en las inmediaciones de la calle Tabasco y la avenida República, en el barrio de Santa Ana.

Noticia Destacada Masacre en Calakmul: Ejecutan a cuatro personas tras cobrar apoyos de Bienestar y Sembrando Vida

El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes, cuando empleados municipales retiraban lodo y residuos acumulados en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el cráneo se encontraba parcialmente cubierto por el fango.

Tras el descubrimiento, elementos de la Policía Estatal acordonaron el área y cerraron parcialmente uno de los carriles de la calle Tabasco para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El hallazgo ocurrió a dos días del Día de las Madres en Campeche. / Dismar Herrera

Versiones preliminares indican que los restos podrían pertenecer a un menor de edad, sin embargo, las autoridades señalaron que no existen indicios de una muerte reciente. Otra de las líneas que se mencionan en el lugar apunta a que los restos podrían haber sido extraídos de algún camposanto o utilizados en presuntos rituales de brujería, debido a antecedentes de este tipo de prácticas señaladas por comerciantes de la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento de los restos y comenzar las investigaciones periciales que permitan determinar el origen y antigüedad del cráneo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por el sector debido al cierre parcial de la vialidad mientras continúan las diligencias.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH