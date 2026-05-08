Masacre en Calakmul: Ejecutan a cuatro personas tras cobrar apoyos de Bienestar y Sembrando Vida

Cuatro cuerpos, tres hombres y una mujer mayores de 50 años, fueron encontrados sin vida en el interior de un automóvil de color blanco, donde todos presentaban impactos de arma de fuego, al parecer para que sean despojados de dinero en efectivo que acaban de cobrar, en la madrugada del viernes sobre la carretera estatal Xpujil a Dzilbalchén, en el entronque de Nuevo Becal. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana que acordonaron el área y esperaron la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la madrugada cuando tres hombres y una mujer originarios del ejido El Refugio viajaban en un automóvil de color blanco de regreso a su lugar de origen, después de haber cobrado su pensión de adultos mayores y Sembrando Vida, y circulaban sobre la carretera estatal Xpujil a Dzilbalchén, cerca del entronque de Nuevo Becal, cuando en esos momentos al parecer le salieron al paso varios hombres que portaban armas de fuego y todo apunta que estaban enterados que llevaban dinero.

Y les empezaron a disparar al automóvil y las bajas alcanzaron a los cuatro ocupantes donde perdieron la vida de manera instantánea, para que después los asaltantes y homicidas se dieran a la tarea de robarles su dinero y otras cosas y posteriormente escapar del lugar de los hechos.

En la mañana, personas que transitan por el lugar se dieron cuenta del hecho y dieron parte a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana que acordonaron el área y notificaron la situación a los elementos de la FGECAM que, junto con personal del Servicio Médico Forense, se trasladaron al lugar y levantaron evidencias y más tarde el cuerpo de los cuatro adultos mayores y los trasladaron al anfiteatro de la dependencia judicial para los trámites correspondientes.

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JGH