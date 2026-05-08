Conductor no guarda distancia y provoca fuerte choque frente a Mundo Maya en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vehicular se registró en la entrada del fraccionamiento Mundo Maya, luego de que dos camionetas particulares colisionaran sobre la avenida Isla de Tris por avenida Edzná, con dirección hacia el centro de la ciudad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y ligeras afectaciones al tránsito vehicular. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Noticia Destacada ¡Ni el calor frenará el amor a mamá! Campeche celebrará el 10 de mayo entre 40 y 42 grados

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Mitsubishi Outlander, color gris, con placas de circulación del estado de Campeche, circulaba sobre la citada arteria cuando, al no guardar su distancia de seguridad, terminó impactando por alcance a una camioneta Mazda CX-5, color gris, conducida por una mujer.

Según la posición final de las unidades y versiones recabadas en el lugar, la conductora de la Mazda habría disminuido su velocidad y frenado sobre la vialidad, situación que tomó por sorpresa al conductor de la Mitsubishi, quien no logró detenerse a tiempo y terminó proyectándose contra la parte trasera de la unidad.

Tras el fuerte impacto, ambas camionetas resultaron con severos daños materiales, principalmente en sus carrocerías delanteras y traseras, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado por varios minutos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron labores de vialidad para evitar otro percance, así como ajustadores de seguros para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños en efectivo, debido a que presuntamente la camioneta responsable no contaba con seguro vehicular vigente, por lo que posteriormente las unidades fueron retiradas del sitio sin mayores complicaciones.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH