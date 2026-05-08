Motociclista sale proyectado tras fuerte choque provocado por automovilista en Carmen

Un joven motociclista terminó sobre el pavimento luego de verse involucrado en un accidente vial provocado presuntamente por la conductora de un automóvil particular en calles de la colonia Morelos, percance que además generó ligero congestionamiento vehicular y daños materiales en la motocicleta.

Noticia Destacada Conductor no guarda distancia y provoca fuerte choque frente a Mundo Maya en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron sobre la calle 56 esquina con 53, en los límites de la mencionada colonia, lugar donde circulaba el conductor de una motocicleta Italika, color plata, con placas de circulación del estado de Campeche, quien se desplazaba con dirección hacia Playa Norte.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, al llegar al cruce de la calle 53, la conductora de un automóvil Mazda, color gris, intentó incorporarse y ganarle el paso al motociclista, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, cortándole la circulación de manera repentina.

Automovilista le cierra el paso a motociclista y provoca fuerte percance / Israel Lozano

Ante la falta de distancia para maniobrar o frenar, el joven terminó impactándose contra el costado derecho del automóvil, saliendo proyectado y cayendo sobre el pavimento, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor de la motocicleta no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado a un hospital.

Elementos motorizados de la Policía Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar el tránsito vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes y arribaban las aseguradoras.

Debido a que las unidades quedaron parcialmente atravesadas sobre la vialidad, el tráfico se vio ligeramente afectado durante varios minutos. Finalmente, ambas partes permanecieron en el lugar en espera de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

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JGH