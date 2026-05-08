Bajan imagen de Cristo del Gran Poder de Dios e inician las festividades religiosas en Tenabo

Con cantos y ruegos bajaron de su nicho al Cristo del Gran Poder de Dios, marcando el inicio de las festividades religiosas de la Feria de Tenabo, dijo el presbítero José Guadalupe Pérez Mendoza quien al terminar la ceremonia bendijo las semillas de maíz que serán sembradas para el ciclo agrícola del 2026.

Con un lleno total, junto con la embajadora Ana Ramírez Centurión, el presidente de palqueros, Carlos Jerónimo Cen Collí y otros socios que llegaron con sus estandartes con en honor a la imagen, lo hicieron cantando desde el local del gremio hasta la parroquia, para demostrar su al Gran Poder de Dios, que ha concedido los milagros de las cosechas.

Marco Rubén Cohuó, otro de los sacerdotes, dijo que es momento de razonar, dialogar y escuchar a quienes necesitan de Dios. “La iglesia vive momentos dolorosos. La iglesia camina, la fe se desempeña mediante sus siervos”.

Noticia Destacada Luego de 17 años, Sociedad de Palqueros de Tenabo en Campeche tiene reina de nuevo

“Que se amen los unos a los otros como el sentimiento de una madre da la vida por sus hijos. El amor es servicio, es un reto el amor a Cristo; hay que llevarlo en nuestro corazón y dará frutos, como fue fruto el del Espíritu Santo”, destacó. Lo secundó José Guadalupe Pérez Mendoza, quien expuso que la feria debe unir a toda la sociedad.

Estuvieron en el evento religioso la reina de la feria: Michelle Alejandra Uc Morales, la embajadora de los palqueros y la presidenta municipal de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza, quien arribó con su gabinete.

Todos participaron en la ceremonia de bendición de las semillas en las escalinatas de la iglesia donde se celebró la misa; luego sucedió la bajada de la imagen santa, que fue paseada una cuadra, para después regresarla a la parroquia y situarla en su nicho donde será venerada estas fiestas.