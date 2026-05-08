Escuelas particulares de Campeche rechazan adelantar el fin del Ciclo Escolar 2025-2026

La Federación de Escuelas Particulares del Estado de Campeche manifestó su desacuerdo ante la propuesta de concluir anticipadamente el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, al considerar que esta medida afectaría el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la organización familiar de miles de padres de familia en la entidad.

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A través de un oficio dirigido al secretario de Educación, Seduc, del Estado, Víctor Sarmiento Maldonado, el presidente de la agrupación, Emmanuel Jesús Escalante Martínez, señaló que directivos, docentes y padres de familia reconocen el esfuerzo de las autoridades educativas, aunque expresaron su profunda preocupación y formal desacuerdo con la propuesta anunciada el pasado 7 de mayo por la Secretaría de Educación Pública, SEP.

La Federación sostuvo que las escuelas privadas trabajan con una planeación diseñada para cubrirse conforme al calendario oficial, por lo que un recorte en los días de clases pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y la consolidación de aprendizajes esenciales.

Manifestaron que reducir el tiempo de clases impactaría directamente en la calidad educativa, especialmente después de los retos que el sistema educativo enfrentó en años recientes, y añadieron que el interés superior de la niñez debe prevalecer por encima de contingencias administrativas, garantizando que ningún contenido académico quede pendiente.

Otro de los puntos expuestos fue el impacto que tendría la medida en las familias campechanas. La Federación advirtió que adelantar el fin del ciclo escolar provocaría desajustes en la dinámica laboral de madres y padres de familia, quienes tendrían que reorganizar horarios y cuidados para sus hijos antes de lo previsto.

Asimismo, destacaron que las escuelas representan un entorno seguro y productivo para niñas, niños y adolescentes, por lo que una suspensión anticipada de actividades dejaría a muchos estudiantes sin ese acompañamiento diario.

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En ese sentido, como alternativa, propusieron a la Seduc implementar medidas de flexibilidad que permitan a las escuelas que cuenten con condiciones técnicas, climáticas y pedagógicas adecuadas continuar con el calendario original del ciclo escolar.

Finalmente, la Federación reiteró su disposición para mantener el diálogo y colaborar con las autoridades educativas estatales, insistiendo en que cualquier decisión debe priorizar el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación completa, continua y de excelencia.

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