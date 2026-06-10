Aprueban mayor inclusión a personas con discapacidad en la vía pública de Campeche

Con el propósito de fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, mediante la simplificación de los procedimientos para obtener y validar los distintivos vehiculares que les permiten acceder a cajones de estacionamiento exclusivos, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Campeche.

Durante la décima cuarta sesión ordinaria, las y los diputados avalaron la modificación legislativa que busca hacer más ágiles, accesibles y eficientes los trámites relacionados con la expedición y reconocimiento de estos permisos, evitando obstáculos administrativos que dificulten su obtención por parte de quienes requieren este beneficio para su movilidad cotidiana.

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Además, la reforma establece mecanismos que favorecen la homologación de criterios para el reconocimiento de los distintivos en toda la Entidad, brindando mayor certeza jurídica a las personas con discapacidad y facilitando su uso en los distintos municipios del estado.

El dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables precisa que estos instrumentos de identificación son fundamentales para garantizar condiciones de accesibilidad, ya que permiten a las personas con discapacidad utilizar espacios especialmente destinados para ellas, reduciendo las dificultades de desplazamiento y promoviendo una mayor independencia.

Asimismo, que el acceso efectivo a estacionamientos reservados contribuye a la inclusión social de este sector de la población, al facilitar su participación en actividades educativas, laborales, recreativas y de atención médica en igualdad de condiciones.

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JGH