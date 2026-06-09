Camioneta de valores da reversa y choca contra autobús en pleno Centro de Escárcega

El conductor de la camioneta Ford de color amarillo con café, placa 31-BB-3D de carga que transportaba valores, no tomó las debidas precauciones cuando intentó echar reversa en la tarde sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 27 de la colonia Centro, e impactó de un lado a un autobús de pasajeros de la línea ATS de color azul con blanco, placa 37-HC-6B de carga, lo que le causó daños materiales. Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 14:30 horas, cuando circulaban sobre la avenida Justo Sierra Méndez un autobús de pasajeros y una camioneta de transporte de valores, pero al llegar al cruce de la calle 27 de la colonia Centro, se vieron obligados los conductores a realizar su alto debido a que existen semáforos.

Cuando se encendió la luz verde que indica continuar, las dos unidades doblaron hacia su lado izquierdo, pero el conductor de la camioneta de valores no pudo dar la vuelta completa e intentó echar reversa; sin embargo, no se percató de que el autobús transitaba en la parte posterior y logró impactarlo en el costado izquierdo, donde le causó daños materiales.

Las dos unidades quedaron atravesadas sobre la avenida y causaron embotellamiento vial, debido a que estaban en la zona de semáforos. Minutos más tarde llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que acordonaron el área y dieron vialidad para evitar otro accidente. Las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón de la ciudad, donde quedaron bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades, y al parecer las aseguradoras de las empresas se encargarían de arreglar la situación.

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JGH