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Susto en Escárcega: Pensaron que era un “levantón", pero solo eran “los del anexo" que iban por “El Pelón"

La movilización policiaca en la colonia Fertimex de Escárcega se originó por un presunto levantón; posteriormente trascendió que fue un traslado a un anexo.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

9 de jun de 2026

1 min

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Moviliza a policías supuesto levantón en Escárcega; era traslado a un centro de rehabilitación
Moviliza a policías supuesto levantón en Escárcega; era traslado a un centro de rehabilitación / Joaquín Guevara

Habitantes de la calle 41 de la colonia Fertimex se alarmaron cuando en la tarde varios hombres que se movilizaban en un vehículo lograron sorprender a una persona conocida como "El Pelón", a quien lograron someter para posteriormente subirlo a la unidad y perderse entre las calles del lugar. Aunque en un principio pensaron que se trataba de un supuesto levantón, más tarde se enteraron de que se trataba de personas de un anexo que, por consentimiento de sus familiares, lo trasladaron a ese sitio.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la tarde, cuando varios hombres que viajaban en un vehículo lograron sorprender a "El Pelón" cuando caminaba sobre la calle 41 de la colonia Fertimex, y luego de someterlo lo subieron y se retiraron a toda prisa hasta perderse en las calles del lugar.

Los vecinos, al ver esta situación, se alarmaron al pensar que era un secuestro y procedieron a dar parte a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes acudieron al lugar de los hechos y levantaron evidencias.

Sin embargo, más tarde se logró saber que el presunto levantón no era más que personal de un centro de rehabilitación que había acudido a asegurar a "El Pelón" por órdenes de sus familiares. Todo indica que no se cometió ningún delito, pero serán las autoridades policiacas las que den a conocer la versión oficial.

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JGH

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