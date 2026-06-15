Campeche busca abrir 15 mil kilómetros cuadrados restringidos del Golfo para salvar la pesca de altura

La apertura de 15 mil kilómetros cuadrados de área restringida a la pesca de altura en el Golfo de México es uno de los proyectos que están en gestión entre los representantes del sector y las autoridades.

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En pleno periodo de veda del camarón, el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola Canainpesca, Francisco Romellón, recordó que en total son 40 mil kilómetros cuadrados de área restringida, situación que representa una afectación para el sector.

Destacó que existen estudios de autoridades federales donde se señala que en 15 mil kilómetros cuadrados ya se podría iniciar con la actividad pesquera.

Añadió que esta necesidad es primordial, pues en estos momentos la flota camaronera y de pesca de altura está detenida, es decir, el activo económico no está generando ingresos.

Agregó que en Campeche queda un promedio de 60 barcos de altura en condiciones de pescar, lo que significa una disminución entre 2025 y 2026, pues el año pasado había un promedio superior a las 70 embarcaciones.

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JGH