Reportan robo en gasolinera de Mega Sur en la carretera Campeche-Champotón

Reportan un robo en una gasolinera perteneciente al grupo Mega Sur, ubicada sobre la carretera Campeche-Champotón, en la cabecera municipal de Seybaplaya.

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De acuerdo con los datos recabados, el hurto ocurrió durante la madrugada de este lunes, sin que hasta el momento existan reportes de personas detenidas o sospechosas.

El robo fue confirmado por personal y encargados de la estación, quienes solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal destacamentados en Seybaplaya, así como agentes ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el monto del dinero sustraído, debido a que las autoridades continúan con las investigaciones. Tampoco se reportaron personas lesionadas, por lo que se descarta que se haya tratado de un robo con violencia.

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JGH