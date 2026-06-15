Conductor pierde control y termina sobre banqueta en Campeche

Un conductor terminó montado sobre la banqueta al momento de incorporarse de la avenida Costera hacia la Fidel Velázquez, a la altura del asta bandera, luego de perder el control de su automóvil, lo que generó la atención de vecinos y automovilistas.

Noticia Destacada Choque entre mototaxi y auto particular genera caos vial en la colonia Revolución de Escárcega

Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad y, al intentar incorporarse a la avenida Solidaridad Nacional, no logró controlar la unidad, por lo que terminó subiéndose a la acera.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura urbana. Ante esto, un grupo vecinal auxilió al conductor para retirar el vehículo de la banqueta y regresarlo a la carpeta asfáltica.