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Campeche / Sucesos

Conductor pierde control y termina sobre banqueta en Campeche

Un conductor en Campeche perdió el control de su vehículo al circular a exceso de velocidad, terminando sobre la banqueta en la avenida Fidel Velázquez. Vecinos lo auxiliaron para retirar la unidad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de jun de 2026

1 min

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Vecinos auxilian a guiador tras aparatoso percance en Fidel Velázquez
Vecinos auxilian a guiador tras aparatoso percance en Fidel Velázquez / Especial

Un conductor terminó montado sobre la banqueta al momento de incorporarse de la avenida Costera hacia la Fidel Velázquez, a la altura del asta bandera, luego de perder el control de su automóvil, lo que generó la atención de vecinos y automovilistas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas sobre la concurrida avenida Justo Sierra Méndez

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad y, al intentar incorporarse a la avenida Solidaridad Nacional, no logró controlar la unidad, por lo que terminó subiéndose a la acera.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura urbana. Ante esto, un grupo vecinal auxilió al conductor para retirar el vehículo de la banqueta y regresarlo a la carpeta asfáltica.

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