Plan Campeche busca duplicar producción lechera con genética y tecnología

El Estado cuenta con 47 mil 274 vientres para la ordeña de leche y 193 mil 829 para doble propósito; ordeña y carne. Sin embargo, con el programa genético y la entrega de equipo se proyecta duplicar el número de animales para alcanzar los 100 mil litros diarios de leche y los 55 millones de litros anuales proyectados.

La construcción de la planta pasteurizadora y el pago de la ordeña, que cada vez se automatiza con la adquisición de máquinas, genera el interés de los productores que se incorporan al programa, expresó la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Noticia Destacada Campeche busca abrir 15 mil kilómetros cuadrados restringidos del Golfo para salvar la pesca de altura

El Plan Campeche proyectaba apoyar directamente a mil 80 productores de pequeña escala; sin embargo, ante la buena respuesta, el número previsto es de cinco mil. Tan sólo en el Centro de Acopio de Melchor Ocampo se contempla recibir seis mil litros diarios y llegar al millón al año.

La SADER precisó que en México se producen cerca de 13 mil millones de litros de leche anuales, pero se importan grandes volúmenes, especialmente en polvo; la administración federal tiene programado alcanzar los 15 mil millones de litros al terminar el sexenio.

El delegado en Campeche, Carlos Baqueiro Cáceres, manifestó que pretenden duplicar el número de reses tanto para leche como para carne y cumplir con las metas proyectadas en el Plan Campeche.

Dijo que actualmente las nuevas razas permiten una genética extraordinaria, por lo que se tiene un ganado excelente, como se observó en la Feria Nacional Ganadera en Candelaria, además del proyecto de inseminación artificial que realiza la dependencia para el mejoramiento del hato.

La planta pasteurizadora no solo es para envasar, sino que revolucionó la industria lechera, ya que hay un ánimo de ordeña entre los ganaderos.

Expuso que las zonas ganaderas de la Entidad son muy buenas, como los Valles de Edzná y Bonfil, Champotón, Escárcega, Candelaria, Palizada y Carmen, que incluye a Sabancuy, ya que hay tierras aptas para el pastoreo.

El pago de 11.50 pesos por litro también es un incentivo para el ganadero, ya que anteriormente se les daban de 7.70 a 8.50 pesos, dependiendo de la temporada. Incluso la ventanilla de recepción se volvió a abrir ante la solicitud de las asociaciones ganaderas, por el interés de los socios.

La producción anual de leche es de 46 millones de litros, gran parte destinada a la elaboración de quesos; ahora se pretende incrementar a los 55 millones, y la leche que no se venda a la planta será la que se comercialice en establecimientos dedic