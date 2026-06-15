USICAMM Campeche entrega nombramientos a maestros bajo total hermetismo

Con total hermetismo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros USICAMM llevó a cabo esta mañana los trámites de cambios de adscripción y entrega de nombramientos definitivos a maestras y maestros de todos los niveles educativos: inicial, preescolar, primaria y secundaria.

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El titular del organismo en Campeche, Carlos Manuel Sánchez Preve, rechazó brindar información sobre el proceso realizado el viernes pasado, en el que Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación PAAES protestó en señal de inconformidad por la falta de transparencia e irregularidades en la convocatoria, entre ellas, violentar el Decreto Presidencial que establece la antigüedad en el servicio como único criterio para estos movimientos, a pesar de que los trabajadores cumplieron con todos los requisitos.

El funcionario educativo se escondió en uno de los salones del Centro de Evaluación y Formación Docente del Estado, donde se realizaba el procedimiento, negándose a dar declaraciones. Personal de la USICAMM impidió el ingreso de los representantes de los medios de comunicación. En cambio, sugirió acudir a la Secretaría de Educación del Estado y solicitar información directamente a su unidad de Comunicación Social.

Los docentes, provenientes de diversos municipios, desfilaron con sus documentos, algunos serios y otros con evidente felicidad. No se observó presencia de PAAES, a pesar de que la Seduc les informó el pasado viernes que el procedimiento se reprogramaría en atención a sus demandas.

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JGH