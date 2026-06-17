Guardia Nacional y Policía Municipal refuerzan seguridad en escuelas de Calkiní

Ante la amenaza de un ataque en los planteles de nivel medio superior de Calkiní, el CBTIS 126 suspendió labores para evitar exponer la integridad de su alumnado, mientras que en el Colegio de Bachilleres se reportó un ausentismo escolar significativo debido a que el escrito de la amenaza fue encontrado en una parte de los sanitarios del plantel 13, donde se guardó total hermetismo.

Trascendió que desde las 4 de la mañana elementos de la Policía Municipal llegaron a las dos instituciones como medida de seguridad; sin embargo, en una de las intervenciones se realizó la suspensión definitiva de actividades escolares hasta nuevo aviso, mientras que en el Colegio de Bachilleres plantel 13 de Calkiní se mantuvieron los elementos de la Policía Municipal, a cargo de su comandante, y una unidad de la Guardia Nacional para la seguridad de los docentes y de los pocos alumnos presentes.

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A eso de las 23 horas del día de ayer comenzó a circular por las redes sociales un mensaje de amenaza, el cual decía: “De parte del grupo Insel mañana habrá un tiroteo en el COBACAM y el CBTIS de Calkiní…”. De igual forma, se difundió un mensaje escrito en la puerta del baño del Colegio de Bachilleres, el cual decía: “Tiroteo el 17 de junio morirán todos”, lo que generó aún más pánico y alertó a las autoridades policiales y docentes.

Ante estos mensajes, en el CBTIS 126 los docentes decidieron suspender labores, mientras que en el plantel COBACAM se registró ausentismo escolar, en donde algunos grupos sólo acudieron dos alumnos, quienes fueron retirados paulatinamente. Los elementos de la Policía Municipal se mantuvieron en todo momento para la seguridad de los pocos alumnos y docentes.