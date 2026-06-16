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Escuela primaria en Dzitbalché sin clases por obras inconclusas

Padres de familia cuestionan la falta de planeación, pues las obras debieron realizarse en periodo vacacional para no afectar el ciclo escolar.

Por Erik Caamal

16 de jun de 2026

1 min

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Clases en línea sustituyen presencialidad en primaria campechana
Clases en línea sustituyen presencialidad en primaria campechana

Los alumnos de la escuela primaria “Ángel Castillo Lanz” llevan más de dos semanas sin clases presenciales debido a la remodelación de los sanitarios del plantel, trabajos que no han concluido.

Las autoridades educativas implementaron clases en línea para evitar el rezago académico, aunque el ciclo escolar está por terminar y existe la posibilidad de que el regreso a las aulas se posponga hasta el próximo periodo.

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Padres de familia señalaron que cada viernes los docentes acuden únicamente a entregar tareas, y consideraron que las obras debieron realizarse en vacaciones para no afectar las clases.

La comunidad escolar expresó preocupación porque el retraso en las obras afecta a ambos turnos y podría prolongarse hasta el cierre del ciclo. Padres y maestros exigieron mayor planeación y supervisión para garantizar que no se repitan interrupciones por falta de infraestructura adecuada en el plantel.

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