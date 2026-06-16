Escuela primaria en Dzitbalché sin clases por obras inconclusas

Los alumnos de la escuela primaria “Ángel Castillo Lanz” llevan más de dos semanas sin clases presenciales debido a la remodelación de los sanitarios del plantel, trabajos que no han concluido.

Las autoridades educativas implementaron clases en línea para evitar el rezago académico, aunque el ciclo escolar está por terminar y existe la posibilidad de que el regreso a las aulas se posponga hasta el próximo periodo.

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Padres de familia señalaron que cada viernes los docentes acuden únicamente a entregar tareas, y consideraron que las obras debieron realizarse en vacaciones para no afectar las clases.

La comunidad escolar expresó preocupación porque el retraso en las obras afecta a ambos turnos y podría prolongarse hasta el cierre del ciclo. Padres y maestros exigieron mayor planeación y supervisión para garantizar que no se repitan interrupciones por falta de infraestructura adecuada en el plantel.