Automóvil se sale de la carretera en Escárcega

Al parecer el exceso de velocidad con que era conducido un automóvil Nissan de color azul, en la mañana sobre la carretera federal Escárcega-Candelaria, y a la entrada del ejido Haro, perteneciente al municipio de Escárcega, ocasionó que perdiera el control del volante y abandonara la cinta asfáltica, donde solo hubo daños materiales y afortunadamente el conductor pudo salir por su propio pie. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias del hecho.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 06:00 horas, cuando al parecer circulaba a exceso de velocidad proveniente de Candelaria, sobre la carretera estatal Escárcega-Candelaria, un automóvil Nissan de color azul, conducido por un hombre, al llegar a la entrada del ejido Haro, perteneciente al municipio de Escárcega.

El conductor perdió el control del volante y abandonó la cinta asfáltica, terminando dentro de una zanja, donde el automóvil quedó con daños materiales y afortunadamente el conductor resultó ileso y pudo salir por su propio pie.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias, y no hubo necesidad de llamar al personal médico. Posteriormente, el automóvil fue trasladado al corralón de la ciudad, donde quedaría bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.