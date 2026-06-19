Abandonan restos humanos en una bolsa en cementerio de Sihochac; advierten posibles acciones legales

Luego de la polémica generada por el hallazgo de restos óseos que fueron abandonados dentro de una bolsa al interior del cementerio de la cabecera de Sihochac, municipio de Champotón, este viernes se confirmó que estos ya descansan en un osario.

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La Junta Local de gobierno informó sobre esta situación y exhortó a los familiares responsables a presentarse ante las autoridades comunitarias para aclarar lo ocurrido. Asimismo, advirtió que, en caso de no hacerlo, podrían iniciar acciones legales.

“La persona que dejó los restos de su familia, favor de pasar al palacio; de lo contrario, se procederá legalmente. Tienen hasta el día de hoy para informar”, refirió de manera textual a través de un comunicado.

Por Esto! pudo confirmar que los restos óseos de esta persona, al parecer de un señor, ya fueron depositados en un osario del camposanto luego de que uno de sus deudos se hiciera responsable.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los datos recabados, el sepulturero habría exhumado los restos de la tumba y posteriormente los entregó a uno de los hijos del difunto; sin embargo, pese a tener conocimiento de los hechos, los familiares optaron por dejarlo abandonado.

Trascendió que una hermana del fallecido intervino posteriormente para solucionar la situación y se encargó de que los restos fueran depositados en un osario, donde ahora descansan de manera digna.

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JGH