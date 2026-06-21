Choque frontal en Kukab, Calkiní deja solo daños materiales

Daños materiales de regular cuantía dejó como saldo un choque frontal entre un vehículo Kia K3 y un Nissan Sentra, esto al pasar un paso peatonal cuando uno de los dos vehículos invade el carril contrario y se termina impactando de frente, dejando daños materiales. Los involucrados llegaron a un arreglo y se retiraron del lugar antes de que llegaran las autoridades.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22 horas del sábado en la calle 18 entre 23 y 21ª del barrio de Kukab, donde al intentar pasar un paso peatonal, el conductor del Nissan Sentra invade carril y se impacta contra el Kia. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, aunque la vialidad permaneció cerrada por más de 45 minutos mientras los involucrados llegaban a un arreglo.

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La conductora del Kia declaró que al ver que el Nissan se le venía de frente logró frenar a tiempo, sin embargo, el otro conductor iba distraído y el golpe fue inevitable. Ambos guiadores bajaron para valorar los daños y llegar a un arreglo satisfactorio antes de que las autoridades remitieran los vehículos al corralón, lo que hubiera representado gastos extras.

El culpable se comprometió a pagar los daños de reparación del vehículo de reciente marca, el cual solo sufrió leves daños de consideración, por lo que se liberó el tránsito vehicular que se había visto afectado.