“Golpearemos más fuerte”: Trump lanza dura advertencia a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al exigir que detenga las acciones de los grupos aliados que operan en Líbano, particularmente Hezbollah. A través de un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario aseguró que, si continúan los actos que calificó como provocaciones, Washington responderá con una ofensiva militar aún más contundente que la realizada la semana pasada.

“Irán debe detener inmediatamente a sus proxies altamente financiados en Líbano de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy duro otra vez, igual que la semana pasada, pero más fuerte”, escribió Trump en su publicación.

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La declaración ocurre en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos relacionados con Hezbollah en territorio libanés y mientras representantes estadounidenses e iraníes participan en negociaciones diplomáticas en Suiza para intentar estabilizar la región.

De acuerdo con reportes internacionales, la advertencia de Trump se produce pocos días después de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes y en momentos en que Washington acusa a Teherán de respaldar a grupos armados que amenazan la estabilidad regional.

Aunque el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha expresado optimismo sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con Irán, el mensaje de Trump deja claro que su administración mantiene abierta la opción militar si considera que Teherán incumple los compromisos en materia de seguridad