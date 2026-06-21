Habitantes de Nueva Jerusalén estallan contra la CFE; llevan un mes sin luz

Hartos de las constantes fallas en el suministro eléctrico, vecinos de la colonia Nueva Jerusalén, al sur de la cabecera municipal, acudieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir una solución definitiva al problema que afecta a decenas de familias.

Entre sus principales demandas se encuentra la instalación de un nuevo transformador que permita garantizar un servicio estable.

Sin embargo, los habitantes no obtuvieron respuesta, ya que el responsable de la oficina local no se encontraba presente al momento de la reunión programada con los afectados.

De acuerdo con los vecinos, durante los últimos tres días las interrupciones en el suministro eléctrico se han registrado principalmente durante la madrugada, aunque las variaciones de voltaje y los llamados “bajones” de energía comenzaron desde hace aproximadamente tres semanas.

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Los inconformes señalaron que tenían prevista una reunión con el encargado de la CFE en Champotón, pero al llegar les informaron que el funcionario tuvo que trasladarse de emergencia a la ciudad de Campeche, por lo que el encuentro fue cancelado.

Ante la falta de una respuesta formal y de algún compromiso por escrito, los habitantes manifestaron su preocupación por la posibilidad de que las fallas continúen durante el fin de semana.

Según explicaron, el problema estaría relacionado con el transformador de la colonia, ubicado sobre la calle 37 entre 20 y 22, el cual consideran ha sido rebasado por el crecimiento de la zona habitacional y el aumento de usuarios conectados.

“No nos dicen que van a instalar otro transformador. Hoy seguimos sin luz desde la una de la madrugada. Teníamos una visita programada con el ingeniero y ahora resulta que no está porque tuvo que salir”, expresó uno de los afectados durante la manifestación.

Las constantes interrupciones del servicio ya comienzan a generar afectaciones económicas para las familias, quienes aseguran que varios aparatos electrodomésticos han sufrido daños debido a las variaciones de voltaje.

“Se están echando a perder varios artículos y aparatos del hogar por tantos bajones de luz”, señalaron algunos vecinos.

La preocupación también alcanza a familias con integrantes enfermos, quienes requieren condiciones adecuadas para su recuperación. “Tenemos familiares operados recientemente y estas fallas complican su atención y cuidados”, comentaron otros habitantes.

Ante la falta de soluciones inmediatas, los vecinos advirtieron que podrían emprender medidas de presión más severas en las próximas horas para exigir la atención de la problemática. Asimismo, anunciaron que regresarían más tarde a las oficinas de la CFE para intentar obtener una respuesta concreta.

Por otra parte, habitantes de la comunidad Ley de Reforma Agraria informaron que el suministro eléctrico ya fue restablecido luego de varios días de afectaciones derivadas de trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de distribución.

Los pobladores señalaron que, tras concluir las labores de la CFE, el servicio volvió a operar con normalidad, poniendo fin a las molestias ocasionadas por las interrupciones registradas en los últimos días.