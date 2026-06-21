Postes podridos son un riesgo para miles de familias en cuatro colonias de la capital

Vecinos de las colonias San Joaquín, Granjas, Emiliano Zapata y Bellavista denunciaron el deterioro de decenas de postes del alumbrado público que, debido al avanzado estado de corrosión de sus bases, representan un riesgo permanente para peatones y automovilistas, ya que podrían colapsar en cualquier momento.

Los habitantes señalaron que desde hace aproximadamente cuatro años han presentado múltiples reportes ante el Ayuntamiento de Campeche para solicitar la sustitución de las estructuras dañadas; sin embargo, aseguran que hasta ahora no han obtenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación se encuentra en la intersección de las calles 12 y 14, entre las colonias San Joaquín y Granjas, donde varios postes muestran desgaste evidente ocasionado por el óxido y la falta de mantenimiento preventivo.

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Además del peligro que representan las estructuras deterioradas, algunos vecinos denunciaron presuntas irregularidades por parte de trabajadores encargados del mantenimiento urbano. De acuerdo con Orlando Cahuich, residente de la zona, personal relacionado con labores de alumbrado público le habría solicitado dinero para realizar reparaciones.

“Es el colmo. Hace aproximadamente un mes les pregunté a trabajadores de Goverdi si podían atender mi reporte y me dijeron que no podían sustituir el poste, pero que sí podían repararlo si les daba alrededor de 500 pesos. Eso no es justo, porque los ciudadanos ya pagamos impuestos para que esos servicios se realicen”, expresó.

Los colonos afirmaron que mientras los reportes se acumulan sin solución, varios postes ubicados en la calle 12 y el Circuito Colonias presentan bases severamente dañadas que se mueven con facilidad cuando se registran vientos moderados o fuertes.

La preocupación aumenta debido a la afluencia de personas en estos sectores, principalmente estudiantes, adultos mayores, amas de casa y trabajadores que utilizan estas vialidades para trasladarse a sus actividades cotidianas.

Jorge Fernández, otro de los habitantes afectados, señaló que en repetidas ocasiones ha intentado comunicarse con las dependencias responsables, pero asegura que únicamente recibe respuestas contradictorias.

“He llamado a los números que me proporcionaron y me dicen que los postes de alumbrado público no le corresponden al Ayuntamiento de Campeche, cuando sabemos que sí tienen responsabilidad en el mantenimiento. Ojalá la presidenta municipal Biby Rabelo tome conocimiento de esta situación y de las personas que están decidiendo no atender los reportes ciudadanos”, comentó.

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Otro de los puntos señalados se encuentra en el cruce de la avenida 16 de septiembre con la calle 108, donde varios postes presentan daños visibles en sus bases y continúan deteriorándose sin intervención de las brigadas municipales o de la empresa encargada del mantenimiento.

Las estructuras muestran desprendimiento de material, corrosión avanzada y deformaciones provocadas por años de exposición a la humedad y la falta de conservación adecuada.

“Hasta que uno de esos postes se desplome y ocurra una desgracia seguramente aparecerán las explicaciones y justificaciones. Lo que deberían hacer es prevenir y sustituirlos antes de que alguien resulte lesionado o pierda la vida”, manifestó Estefanía Morales May, habitante del sector.

Ante el riesgo latente, los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para realizar una inspección integral del sistema de alumbrado público y sustituir las estructuras dañadas, con el fin de evitar accidentes que puedan poner en peligro la integridad física de la población.