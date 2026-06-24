Conductora sufre descompensación médica y vuelca camioneta en Campeche

Una aparatosa volcadura registrada este miércoles en calles de la colonia Renovación III Sección movilizó a autoridades municipales, personal de Tránsito y paramédicos del grupo Acses, luego de que una conductora sufriera una presunta descompensación médica mientras manejaba su vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Geógrafos, en la esquina con Químicos, donde una mujer transitaba a bordo de una camioneta Chevrolet blanca, con placas DRW-928-K del estado de Campeche. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora se dirigía hacia su domicilio cuando comenzó a sentirse mal, presuntamente por una baja repentina de presión arterial.

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La afectada perdió momentáneamente la noción de lo que ocurría, lo que provocó que perdiera el control del volante e impactara de frente contra un automóvil Nissan Tsuru, con placas DHW-340-B, correctamente estacionado frente al domicilio de su propietario.

Debido a la fuerza de la colisión, la camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo, quedando con los neumáticos hacia arriba. Vecinos y ciudadanos acudieron rápidamente para auxiliar a la conductora, quien logró salir por una ventanilla.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria. Tras la valoración médica, se determinó que solo presentaba contusiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a hospital.

Autoridades municipales acordonaron el área y ambas unidades involucradas quedaron bajo resguardo, mientras peritos de Tránsito y ajustadores de aseguradoras realizaban las diligencias correspondientes.

El percance dejó cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron lesionados de gravedad.