Vecinos de San Patricio denuncian descargas de aguas sucias en Champotón

Desde hace poco más de cuatro años, descargas de aguas sucias provenientes de al menos tres predios particulares han generado malestar entre varios vecinos de la colonia San Patricio, en Champotón.

Dicho problema se origina sobre la calle 31, entre la calle 27 y la avenida Carlos Sansores, en la colonia antes referida.

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Tras un recorrido por este sector de la cabecera, moradores externaron su malestar e informaron que, pese a que lo han denunciado, las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

Fabiola del Carmen comentó que las descargas provienen desde la calle 27, la cual recorre toda la 31 hasta desembocar hacia el malecón de Champotón. “Ya tiene para cuatro y cinco años que esto es, de verdad, una pestilencia terrible. Diario tiran aguas sucias y podridas. Es una cosa terrible porque ya no puedes abrir tu puerta de casa”, externó.

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Otros como Wilma López Contreras destacaron que la situación se agrava cuando pega el calor: “Los malos olores son demasiados. A veces surgen gusanos y verdín. Ahorita porque prácticamente llovió y lavó un poco, pero aquí esta arteria se mantiene con aguas podridas”, concluyó.

Finalmente, los declarantes esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, toda vez que todos los vecinos están hartos de esta situación.