Van dos detenidos por el homicidio de un hombre con arma blanca en Minas, Campeche

Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando OM, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña ocurrida en la colonia Minas.

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Los detenidos fueron identificados como Giovanni JGH y MJME, de 23 años, quienes permanecen en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, mientras continúan las investigaciones por el delito de homicidio calificado en riña.

Pese a que la mujer habría entregado al presunto responsable a las autoridades, también fue detenida al ser señalada de una presunta participación en el caso.

Será durante el transcurso de este viernes cuando venza el plazo constitucional de 48 horas para que el Ministerio Público determine su situación jurídica, definiendo si ambos recuperan su libertad o son puestos a disposición de un Juez de Control.

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