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Campeche / Sucesos

Van dos detenidos por el homicidio de un hombre con arma blanca en Minas, Campeche

Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando O.M., ocurrido durante una riña en la colonia Minas; la Fiscalía definirá este viernes su situación jurídica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de jun de 2026

1 min

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Suman dos capturados por homicidio; este viernes definirán su situación jurídica
Suman dos capturados por homicidio; este viernes definirán su situación jurídica / Dismar Herrera

Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando OM, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña ocurrida en la colonia Minas.

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Los detenidos fueron identificados como Giovanni JGH y MJME, de 23 años, quienes permanecen en los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, mientras continúan las investigaciones por el delito de homicidio calificado en riña.

Pese a que la mujer habría entregado al presunto responsable a las autoridades, también fue detenida al ser señalada de una presunta participación en el caso.

Será durante el transcurso de este viernes cuando venza el plazo constitucional de 48 horas para que el Ministerio Público determine su situación jurídica, definiendo si ambos recuperan su libertad o son puestos a disposición de un Juez de Control.

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