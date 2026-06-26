Conductora se pasa el alto y colisiona contra un auto familiar en Campeche

Cuatro personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras un accidente de tránsito registrado en la zona de la carretera, luego de que una conductora no respetara su alto obligatorio.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la prolongación de la avenida Benito Juárez con la avenida Pedro Sainz de Baranda, cuando la mujer salió de la prolongación, quien al no hacer su alto le cerró el paso a otro automóvil en el que viajaba una familia, provocando el impacto.

El crimen ocurrió durante una presunta riña en la que la víctima fue atacada con un arma blanca.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para valorar a cuatro personas, quienes no requirieron traslado hospitalario.

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JGH