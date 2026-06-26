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Detienen a sospechoso por secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Campeche / Sucesos

Conductora se pasa el alto y colisiona contra un auto familiar en Campeche

Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando O.M., ocurrido durante una riña en la colonia Minas; la Fiscalía definirá este viernes su situación jurídica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de jun de 2026

1 min

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Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando O.M. en la colonia Minas.
Dos personas permanecen detenidas por el homicidio de Christian Orlando O.M. en la colonia Minas. / Dismar Herrera

Cuatro personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras un accidente de tránsito registrado en la zona de la carretera, luego de que una conductora no respetara su alto obligatorio.

Suman dos capturados por homicidio; este viernes definirán su situación jurídica

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la prolongación de la avenida Benito Juárez con la avenida Pedro Sainz de Baranda, cuando la mujer salió de la prolongación, quien al no hacer su alto le cerró el paso a otro automóvil en el que viajaba una familia, provocando el impacto.

El crimen ocurrió durante una presunta riña en la que la víctima fue atacada con un arma blanca.
El crimen ocurrió durante una presunta riña en la que la víctima fue atacada con un arma blanca.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para valorar a cuatro personas, quienes no requirieron traslado hospitalario.

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JGH

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