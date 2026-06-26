Fallece joven deportista tras cinco días de luchar por su vida en Carmen; familiares exigen justicia

Luego de cinco días de permanecer hospitalizada en estado crítico, la noche de este jueves se confirmó el fallecimiento de María Guadalupe Reyes Zacarías, de apenas 16 años de edad, quien sufrió un grave traumatismo craneoencefálico tras un accidente de motocicleta registrado el pasado domingo 21 de junio frente al panteón Último Paseo.

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De acuerdo con la información recabada, María viajaba como acompañante en una motocicleta junto a su novio, con quien se dirigía al centro de la ciudad para realizar algunas diligencias. Sin embargo, al circular frente al cementerio, el conductor de una camioneta Chevrolet de color blanco presuntamente intentó incorporarse a la vialidad sin tomar las debidas precauciones, cortándoles la circulación y provocando que la motocicleta se impactara violentamente contra la unidad.

Tras el choque, ambos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados sobre el pavimento. El joven conductor logró ponerse de pie con diversos golpes, mientras que María sufrió lesiones de extrema gravedad. Aunque portaba un casco de seguridad integral, el fuerte impacto contra el concreto le ocasionó severas lesiones en el cráneo que la mantuvieron entre la vida y la muerte.

La adolescente fue trasladada de emergencia y posteriormente ingresada a la Clínica Número 15 del IMSS en Mundo Maya, donde permaneció en terapia intensiva bajo atención médica especializada. Pese a los esfuerzos del personal médico, la gravedad de sus lesiones terminó por arrebatarle la vida.

María Guadalupe era una joven muy apreciada por quienes la conocían. Actualmente realizaba su servicio social en el Ecoparque Chucté, donde había demostrado compromiso y dedicación. Además, era jugadora de la Academia de Fútbol Atlético Carmen, deporte que practicaba con pasión y entusiasmo.

La noticia de su fallecimiento ha causado un profundo dolor entre sus compañeras de equipo, entrenadores y amigos, quienes han exprimido su tristeza por la irreparable pérdida de una joven que destacaba por su alegría, compañerismo y amor por el fútbol.

Familiares, amigos y conocidos también se encuentran consternados y han alzado la voz para exigir justicia y que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para que el presunto responsable del accidente responda conforme a la ley.

El fallecimiento de María Guadalupe enluta a una familia, a sus compañeros del Ecoparque Chucté y a toda la comunidad deportiva de Ciudad del Carmen, dejando un llamado a la responsabilidad al volante y al respeto de las normas de tránsito para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

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JGH