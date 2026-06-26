Campeche recibe apoyo de la CONADE para fortalecer el deporte en seis municipios

Con un total de 68 medallas obtenidas este año en las principales competencias convocadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, 66 en la Olimpiada Nacional, además de una de oro y una de bronce en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior, así como una presencia constante en campeonatos mundiales, panamericanos y centroamericanos, el Centro Estatal de Alto Rendimiento, CEDAR, se ha consolidado como la cuna de campeones nacionales e internacionales de Campeche.

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No solo funciona como un espacio para el alto rendimiento, sino también como un centro abierto a la población para la práctica de diversas disciplinas deportivas. Entre sus instalaciones cuenta con pista de atletismo, fosa de clavados de 5.5 metros de profundidad, canchas de tenis y pádel, domos para gimnasia, judo y lucha, pista de patinaje y una Villa Deportiva donde se concentran los mejores atletas del Estado.

El director general del Indecam, Francisco Menéndez Botanéz, destacó que el complejo ha sido semillero de deportistas que hoy figuran en competencias nacionales e internacionales, como la atleta paralímpica Silvana, múltiple campeona nacional e internacional, quien continúa entrenando en el CEDAR y representando a Campeche en eventos de talla mundial.

Actualmente, alrededor de 70 deportistas reciben atención integral en la Villa Deportiva, donde cuentan con hospedaje, alimentación, asistencia médica, nutricional, fisioterapia, apoyo psicológico y seguimiento académico, mientras que otros atletas externos también acceden a estos servicios, con excepción del alojamiento.

En la reciente Olimpiada Nacional la delegación campechana conquistó 66 preseas: 19 de oro, 21 de plata y 26 de bronce, resultado que refleja el crecimiento del deporte estatal. A ello se suman una medalla de oro y una de bronce obtenidas en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior, competencias organizadas por la CONADE. Además, cuatro deportistas y dos entrenadores campechanos representarán al Estado en los próximos Juegos Centroamericanos que se celebrarán en agosto en República Dominicana.

En materia de impulso al deporte social, la directora de Administración y Finanzas del Indecam, Adriana Piña, anunció que Campeche será una de las pocas Entidades del país beneficiadas con un recurso extraordinario del Gobierno de México a través de la CONADE, apoyo que no se otorgaba desde hace más de cinco años.

El financiamiento, cercano al millón de pesos, será destinado inicialmente a los Centros Deportivos Escolares Municipales de Carmen, Calkiní, Campeche, Hopelchén, Seybaplaya y Champotón, donde se entregarán equipos deportivos, kits e instructores especializados.

Explicó que el programa busca promover la actividad física entre personas de 6 a 60 años, fomentando hábitos saludables desde la niñez hasta la adultez mayor, con el propósito de combatir el sedentarismo y prevenir problemáticas sociales como el alcoholismo y la drogadicción. De cumplir las metas establecidas, el recurso podría incrementarse el próximo año para beneficiar a más municipios del Estado.

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JGH