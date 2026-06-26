Trabajador del INAH sufre repentina convulsión en edificio de Campeche y moviliza a emergencias

Un trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, fue auxiliado por sus compañeros y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, luego de que sufriera una convulsión al interior de un inmueble ubicado en el barrio de Guadalupe.

Noticia Destacada Fallece joven deportista tras cinco días de luchar por su vida en Carmen; familiares exigen justicia

El incidente ocurrió en el edificio de Arqueología Subacuática, situado sobre la calle 10 por 45 B, donde el personal que se encontraba en el lugar solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la situación.

Los paramédicos brindaron la atención prehospitalaria al empleado y, tras realizar su valoración, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH