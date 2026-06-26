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Trabajador del INAH sufre repentina convulsión en edificio de Campeche y moviliza a emergencias

Un trabajador del INAH fue atendido por paramédicos del SAMU tras sufrir una presunta convulsión en un inmueble del barrio de Guadalupe; no requirió traslado al hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de jun de 2026

1 min

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Movilización en edificio del INAH por trabajador que sufrió una presunta convulsión
Movilización en edificio del INAH por trabajador que sufrió una presunta convulsión / Dismar Herrera

Un trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, fue auxiliado por sus compañeros y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, luego de que sufriera una convulsión al interior de un inmueble ubicado en el barrio de Guadalupe.

Falleció María Guadalupe Reyes Zacarías, de 16 años, tras permanecer cinco días hospitalizada por un accidente de motocicleta en Ciudad del Carmen.

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El incidente ocurrió en el edificio de Arqueología Subacuática, situado sobre la calle 10 por 45 B, donde el personal que se encontraba en el lugar solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la situación.

Los paramédicos brindaron la atención prehospitalaria al empleado y, tras realizar su valoración, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

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JGH

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