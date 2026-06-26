Acusan a la Junta de Conciliación de proteger a maquiladora tras despido de trabajadores en Hopelchén

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Campeche en vez de apoyar a exobreros despedidos injustamente de la maquiladora textil Moyel S. A. de C. V. para que les paguen lo justo por su antigüedad, favorece a la factoría ubicada en la ciudad de Hopelchén, acusó Ariel Poot Ramos, delegado de la Confederación de Trabajadores de México, CTM.

Noticia Destacada Así luce el barco ornamental que busca convertir al malecón de Campeche en un nuevo atractivo turístico

El también delegado del Sindicato Fidel Velázquez, que aglutina a Trabajadores y Empleados de la Industria Textil, Manufacturera, Transformación, Confección, Vestido, Comercios y Servicios, Maquiladora e Industrias Varias y Empresas Administradoras de Guarderías Subrogadas y Particulares de la República Mexicana, expresó que la maquiladora no quiere pagar lo justo a los obreros despedidos en el mes de mayo.

Recordó que, en la última semana de ese mes la empresa despidió a nueve obreros que encabezaron un paro laboral para exigir pago justo del Reparto de Utilidades, pues pretendía solo darles una mínima parte, pese a que los trabajadores aseguraban que en el 2025 hubo buena producción y hasta la empresa los felicitó por lograr las metas semanales trazadas.

Pretendían dar como liquidación cantidades inferiores a sus tiempos de antigüedad como obreros, lo cual no aceptaron, indicó el dirigente cetemista.

Expresó que los exobreros con la asesoría legal y laboral de la CTM a través del mencionado sindicato y de la Federación de Trabajadores de México, FTM, que les brindó, demandaron a la Maquiladora Moyel S. A. de C. V. por despido injustificado; sin embargo, acusó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Campeche no ha sido imparcial.

Mencionó que solo concilia 40 días de trabajo, unos 20 mil pesos para cada trabajador, pero les corresponde más, porque hay obreros despedidos con más de seis años de antigüedad.

Aclaró que los nueve extrabajadores tienen todo el apoyo del sindicato obrero Fidel Velázquez y de la FTM y que en el interior de la maquiladora existe un sindicato que está del lado de la empresa desde el paro laboral en mayo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH