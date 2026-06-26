Taxista de Playa del Carmen es hallado sin vida en la carretera Cancún-Puerto Morelos

El cuerpo de un taxista de Playa del Carmen fue encontrado en la carretera Cancún-Puerto Morelos, la madrugada de este viernes. Tenía múltiples heridas con arma blanca y un balazo en la cabeza.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911, al llegar las autoridades municipales indicaron que el taxi estaba abandonado a la orilla de la carretera cerca del hotel Royalton.

El cuerpo fue llevado al Semefo mientras la Fiscalía del Estado dio inicio a las averiguaciones.

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