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Taxista de Playa del Carmen es hallado sin vida en la carretera Cancún-Puerto Morelos

El hombre fue encontrado durante esta madrugada dentro de su taxi, además de contar con varias heridas con arma blanca y un balazo en la cabeza.

Por Leonardo Chacón

26 de jun de 2026

1 min

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Taxista de Playa del Carmen es hallado sin vida en la carretera Cancún-Puerto Morelos
Taxista de Playa del Carmen es hallado sin vida en la carretera Cancún-Puerto Morelos / Especial

El cuerpo de un taxista de Playa del Carmen fue encontrado en la carretera Cancún-Puerto Morelos, la madrugada de este viernes. Tenía múltiples heridas con arma blanca y un balazo en la cabeza.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911, al llegar las autoridades municipales indicaron que el taxi estaba abandonado a la orilla de la carretera cerca del hotel Royalton.

El cuerpo fue llevado al Semefo mientras la Fiscalía del Estado dio inicio a las averiguaciones.

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