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Pescadores de Seybaplaya celebran el Día de la Marina con gran convivio

Pescadores de Seybaplaya fueron homenajeados con un convivio por el Día de la Marina en el deportivo Ramón Félix Flores. El festejo continuará este domingo en Villamadero.

Por Jorge May

27 de jun de 2026

1 min

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Pescadores de Seybaplaya participaron en un convivio por el Día de la Marina.
Pescadores de Seybaplaya participaron en un convivio por el Día de la Marina. / Jorge May

Un grupo de ribereños de Seybaplaya asistió a un convivio con motivo del Día de la Marina en la cancha techada del deportivo Ramón Félix Flores de esta cabecera.

Vecinos de la calle 14, en la colonia Lázaro Cárdenas de Champotón, pidieron atender el problema de agua estancada.

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Desde tempranas horas, los hombres de mar de Seybaplaya comenzaron a llegar al recinto para pasar un momento agradable en compañía de familia y compañeros. Los organizadores comentaron que esta celebración fue preparada especialmente para los pescadores con la finalidad de reconocer su esfuerzo y dedicación, destacando la importante labor que realizan para sus familias.

De manera oficial se confirmó que mañana domingo tocará el turno a los pescadores de la localidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya. El evento está programado para el mediodía en la cancha techada del poblado.

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JGH

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