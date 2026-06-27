Pescadores de Seybaplaya celebran el Día de la Marina con gran convivio

Un grupo de ribereños de Seybaplaya asistió a un convivio con motivo del Día de la Marina en la cancha techada del deportivo Ramón Félix Flores de esta cabecera.

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Desde tempranas horas, los hombres de mar de Seybaplaya comenzaron a llegar al recinto para pasar un momento agradable en compañía de familia y compañeros. Los organizadores comentaron que esta celebración fue preparada especialmente para los pescadores con la finalidad de reconocer su esfuerzo y dedicación, destacando la importante labor que realizan para sus familias.

De manera oficial se confirmó que mañana domingo tocará el turno a los pescadores de la localidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya. El evento está programado para el mediodía en la cancha techada del poblado.

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JGH