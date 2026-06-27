Niños y jóvenes de Campeche derrochan talento en Encuentro de Bandas Comunitarias en Hopelchén

La ciudad de Hopelchén fue sede del Primer Encuentro Estatal de Bandas de Música Comunitarias, en el cual se presentaron con gran éxito las representaciones de los municipios de Escárcega, Seybaplaya y Tenabo, además del anfitrión Hopelchén. El evento se realizó al mediodía de este sábado en el Teatro de la Ciudad Lic. Carlos Miguel Aysa González.

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Este evento es un proyecto de formación musical impulsado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura y Artes de Campeche, en coordinación con los municipios, y su objetivo es acercar la Educación Artística a niñas, niños y jóvenes. En este concierto participaron cuatro Bandas de Música Comunitaria, formadas por niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diferentes municipios del Estado, quienes deleitaron al respetable público con piezas musicales que hicieron recordar momentos de nuestras vidas.

El tiempo dedicado al instrumento musical nunca será tiempo perdido; aunque nadie lo vea, cada minuto de esfuerzo moldea el talento y fortalece el alma del músico, expresó Jorge Daniel Chávez Chan, maestro de música de la Banda Comunitaria anfitriona.

El concierto se dividió en cuatro bloques de participación, cuyo orden fue asignado de acuerdo con un sorteo previo. En el primer bloque inició el municipio de Tenabo con la pieza musical Julieta de Churrasgado, dando lugar posteriormente a la representación del municipio de Seybaplaya con Ojos Españoles de Bert Quifer. Escárcega continuó con la pieza musical El Rey del Mambo, de Carr Elekin, y concluyó el primer bloque el anfitrión Hopelchén con Popurrí de boleros de José Molina.

En el último y cuarto bloque, la representación de Tenabo interpretó El Pregonero de Zoila Quijano; luego Seybaplaya ofreció la pieza musical El Sonesito de autor anónimo; la banda musical de Escárcega interpretó Hasta que te conocí de Juan Gabriel, y cerró el evento el anfitrión Hopelchén con la pieza musical Popurrí Santanero de Ricardo Siguensa.

En representación de la Gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores Sanromán, estuvo Mónica Alejandra Sosa Rodríguez, directora general del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche; el presidente municipal de Hopelchén, Hiram Aranda Calderón, así como autoridades de los municipios visitantes y del municipio anfitrión. Al término del evento, las autoridades estatales y municipales entregaron reconocimientos a los directores de las cuatro Bandas de Música Comunitaria por su destacada participación.

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JGH