Conductor en presunto estado de ebriedad invade zona protegida de anidación en Playa Norte; fue asegurado por autoridades

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública realizaron la tarde de este sábado el seguimiento y aseguramiento de un conductor que ingresó de manera indebida con su vehículo al área de anidación de tortugas marinas protegida en Playa Norte, poniendo en riesgo tanto el ecosistema como la seguridad de los visitantes.

De acuerdo con la información recabada, fueron bañistas quienes alertaron a las autoridades al observar que un automóvil Chevrolet Matiz color rojo, con placas de circulación WSV-39-25 del estado de Tabasco, avanzaba dentro de la zona delimitada para la protección de los nidos de tortuga, un espacio restringido por su importancia ambiental.

Testigos señalaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado inconveniente. Al percatarse de que había sido reportado, intentó abandonar el lugar, lo que originó un seguimiento por parte de unidades de la Policía Municipal.

La persecución concluyó antes de que el vehículo lograra incorporarse a la vía de circulación, donde los oficiales interceptaron al conductor. En el sitio, los elementos policiacos le informaron sobre las faltas cometidas, entre ellas el ingreso no autorizado al área natural protegida y el presunto estado de ebriedad en el que conducía.

Tras la intervención, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará las responsabilidades correspondientes.

Con el objetivo de evitar mayores afectaciones económicas a la familia del involucrado y prevenir un doble agravio, las autoridades permitieron que familiares del conductor se hicieran cargo del automóvil, evitando así su traslado al corralón y los gastos derivados del servicio de grúa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar las áreas de conservación ambiental, especialmente durante la temporada de anidación de tortugas marinas, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que estas conductas representan un riesgo para la vida, el patrimonio natural y la seguridad de la población.