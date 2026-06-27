Aparatoso choque entre dos motocicletas deja a tres jóvenes lesionados; una adolescente se encuentra en estado crítico

Un aparatoso accidente entre dos motocicletas registrado la tarde de este sábado en calles de la colonia Fátima dejó como saldo tres jóvenes lesionados, entre ellos una adolescente que permanece en estado crítico tras sufrir un severo traumatismo craneoencefálico al impactarse contra la guarnición del camellón central.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida 56 con calle 37, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones y con un video captado por una cámara de videovigilancia del sector, un joven conducía una motocicleta marca Kiwo, color blanco, con placas de circulación 15B4B2 del estado de Campeche, sobre la avenida 56 con dirección hacia los semáforos de la avenida 47.

Al llegar a la intersección con la calle 37, presuntamente fue impactado por alcance por una motoneta Italika de acelerador, color azul, con placas 38GUG9 del estado de Campeche, en la que viajaban dos jóvenes.

Tras el fuerte impacto, los tres ocupantes de ambas unidades salieron proyectados varios metros sobre el pavimento. Durante la caída, una de las jóvenes golpeó violentamente la cabeza contra la guarnición del camellón central, sufriendo lesiones de extrema gravedad que la mantienen en estado crítico.

Paramédicos del grupo ACSES acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. En tanto, los otros dos involucrados fueron valorados en el sitio y, aunque presentaban golpes y diversas lesiones, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad realizaron el acordonamiento del área para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia, mientras peritos llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y recabaron el material videográfico que será integrado a la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del accidente.

Ambas motocicletas fueron aseguradas y trasladadas al corralón como parte del procedimiento legal, mientras que el conductor de una de las unidades fue presentado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes con base en los peritajes y demás pruebas recabadas.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.