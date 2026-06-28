Colonias de Campeche exigen rehabilitación

Con el inicio de los trabajos de repavimentación en la avenida Álvaro Obregón, vecinos de las colonias Esperanza, Revolución y Pablo García piden rehabilitación de drenajes en mal estado. También aclararon que durante años demandaron la rehabilitación, pero las autoridades del Ayuntamiento hicieron caso omiso.

Actualmente, la obra está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) del Gobierno del Estado, e incluye cunetas, junto a las deterioradas banquetas y alcantarillas en mal estado. “Llevamos años de vivir entre huecos, zanjas y estancamientos de aguas negras que no atendió el gobierno municipal, y ahora que el Gobierno del Estado comenzó estos trabajos, sería bueno que incluyeran la instalación de un nuevo drenaje, porque el antiguo está obsoleto y cuando llueve se inundan varios tramos”, dijo Braulio Tamay, vecino de la colonia Esperanza.

Noticia Destacada Aparatoso choque entre dos motocicletas deja a tres jóvenes lesionados; una adolescente se encuentra en estado crítico

Según otros colonos, hay muchos registros y alcantarillas en mal estado entre los cruces de las calles de las tres colonias con la avenida Álvaro Obregón, que han ocasionado accidentes sin que ninguna autoridad responda por los daños que ocasionan a los vehículos. “Está buena la repavimentación, a ver cuándo la rompen los del Ayuntamiento de Campeche, pues de nada va a servir si los del municipio no ponen de su parte, faltan drenajes, sustitución de rejillas en los registros y si no contemplan eso pues se va a dañar más rápido el nuevo pavimento, por la acumulación de agua en encharcamientos”, comentó Eugenio Raymundo, de la colonia Pablo García.

Y mientras los trabajos de repavimentación continúan, siguen los ajustes y desvíos viales, sobre todo en los cruces de la calle 12 y entronque con la avenida Gobernadores, así como en los cruces con la colonia Peña y carretera antigua. Otros vecinos de la colonia Pablo García también pidieron renovar el alumbrado. “En las calles que cruzan la Pablo García con Obregón hay oscuridad en las noches y da miedo pasar”, comentó Elvira Medina May, de la Pablo García.