Campeche: Grave accidente en Ampliación Polvorín deja mujer con fractura expuesta

Una mujer resultó gravemente lesionada al presentar una fractura expuesta en la pierna izquierda, además de una probable fractura adicional, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera impactada por un automóvil deportivo en la colonia Ampliación Polvorín, donde paramédicos del Sector Salud le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Niño Artillero con Paso de las Águilas, cuando el conductor de la motocicleta, quien se desempeña como agente de la Policía, circulaba en su día de descanso acompañado de la mujer.

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Al llegar al cruce fueron impactados por un automóvil deportivo cuyo conductor circulaba a exceso de velocidad, proyectando la motocicleta varios metros y dejando a ambos ocupantes tendidos sobre el pavimento.

Vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, llegando paramédicos del SAMU quienes estabilizaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica especializada, mientras elementos de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente.