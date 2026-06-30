Confirman 11 casos de miasis humana por gusano barrenador en Campeche durante 2026

Al cierre del primer semestre del 2026, la Secretaría de Salud Federal confirmó el caso 11 de miasis humana por gusano barrenador en Campeche, por lo que la cifra de contagios tan solo en el primer semestre del año en curso asciende a siete personas infestadas.

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De acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con corte a la semana epidemiológica 24, el caso fue registrado en el lapso de los últimos siete días en el territorio estatal.

En la división por año, al 31 de diciembre del 2025 en Campeche fueron contabilizados 4 personas con miasis humana, mientras que los siete casos restantes fueron identificados hasta el cierre de la semana pasada, de momento se desconoce el municipio de procedencia del nuevo incidente.

En lo que respecta al plano regional, Yucatán ocupa el primer lugar de la Península al contabilizar 34 casos de miasis por gusano barrenador de ganado, seguido de Quintana Roo con 20 personas infestadas, finalmente Campeche con las 11 personas con las gusaneras activas.

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