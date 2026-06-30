Familia en motocicleta atropellada en Miramar, Campeche; responsables detenidos en Lerma

Una familia que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de ser atropellada por una camioneta en la zona de Miramar, donde tras el impacto, los ocupantes del vehículo presuntamente intentaron huir, pero fueron localizados y asegurados por la Policía Estatal en el poblado de Lerma.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Resurgimiento con la calle 7, cuando la camioneta cerró el paso a la moto, generando que derrapara y sus ocupantes quedaran tendidos en el suelo. Testigos proporcionaron las características del vehículo y la dirección de escape.

La información fue canalizada al C5, desde donde se coordinó un operativo de búsqueda que permitió a varias patrullas dar seguimiento a la unidad hasta ubicarla en la calle 20 de Lerma, donde los agentes encontraron el vehículo con daños visibles y a sus ocupantes fuera de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria a los integrantes de la familia lesionada, mientras la Policía Estatal aseguraba la zona.

Posteriormente, la conductora de la camioneta fue puesta a disposición del Ministerio Público, junto con otra de las ocupantes, con apoyo del grupo Mujer Valiente, por su presunta responsabilidad en las lesiones y por haber intentado abandonar el lugar del percance.